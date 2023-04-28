Суд оправдал бывшего бойца Bellator по обвинению в нанесении побоев

Известный боец ММА Джо Шиллинг, ранее выступавший в Bellator, оправдан по обвинениям в нанесении побоев.

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В 2021 году Шиллинг в одном из заведений города Форт-Лодердейл (штат Майами, США) отправил в нокаут одного из посетителей. На видео инцидента заметно, как Джо старается обойти мужчину, после чего между ними происходит небольшой диалог, а уже затем боец не выдерживает и бьёт человека.

В итоге после инцидента пострадавший подал иск против Шиллинга, заявляя, что на него беспричинно «напали и ударили». Мужчина потребовал возмещения ущерба в размере порядка $30 тыс. Однако окружной суд расценил действия Шиллинга как самооборону и оправдал его.