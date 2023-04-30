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Конор Макгрегор провёл битву взглядов с Майком Перри на турнире лиги кулачных боёв BKFC 41

В ночь на 30 апреля состоялся очередной турнир лиги кулачных боёв BKFC 41, в рамках которого прошёл поединок между Майком Перри и экс-чемпионом UFC в средней весовой категории Люком Рокхолдом.

Конор Макгрегор провёл битву взглядов с Майком Перри на турнире лиги кулачных боёв BKFC 41
© Чемпионат.com

Майк Перри одержал победу техническим нокаутом во втором раунде. После поединка на ринг вышел ирландский боец смешанных единоборств и бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и поздравил Майка Перри с победой, а также провёл с ним дуэль взглядов.

BKFC 41

Макгрегор не исключил, что в будущем может попробовать себя в кулачных боях.

Конор Макгрегор свой последний поединок провёл в июле 2021 года и проиграл техническим нокаутом Дастину Порье. Следующий бой ирландец должен провести с Майклом Чендлером.

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