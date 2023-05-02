Камару Усман высказался о возможном бое с Хамзатом Чимаевым

«Бой с Чимаевым? Это может быть яркой афишей. Встречусь ли с Чимаевым в среднем весе? Возможно. Он боец, и я боец в конце концов. Я сражаюсь с этими парнями сердцем, а не с их весом. Мне удавалось справляться в тренажерном зале с бойцами среднего и полутяжёлого веса», — приводит слова Усмана ESPN.