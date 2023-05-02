Хамзаев призвал провести налоговую проверку организаторов кулачных боев
В отношении организаторов боев по смешанным боевым искусствам (поп-ММА) между известными людьми необходимо провести налоговую проверку. С таким предложением член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») обратился к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.
Как пояснил депутат, такие действия были бы целесообразны после проверок блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек). «Считаю, что в рамках проверки вышеупомянутых блогеров целесообразно проверить организаторов нашумевших турниров в индустрии поп-ММА. Прошу поддержать», — отметил Хамзаев (копия обращения есть в распоряжении РИА «Новости»).
В письме Хамзаев также сообщил, что вопрос наведения порядка на рынках инфлюенс-маркетинга и инфобизнеса, включая индустрию поп-ММА, назрел давно, так как во время подобных боев пропагандируется деструктивный, аморальный образ жизни, рекламируются алкоголь и азартные игры, а сами организаторы публично демонстрируют свое «псевдобогатство».
При этом правовая основа организации подобных турниров неясна, неизвестны ни юридические лица, ни их настоящие организаторы, также используются сомнительные схемы по уклонению от уплаты налогов, в том числе зачастую средства выводятся в офшоры, добавил депутат.