Хамзаев призвал провести налоговую проверку организаторов кулачных боев

В отношении организаторов боев по смешанным боевым искусствам (поп-ММА) между известными людьми необходимо провести налоговую проверку. С таким предложением член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия») обратился к главе Федеральной налоговой службы Даниилу Егорову.

© Парламентская газета

Как пояснил депутат, такие действия были бы целесообразны после проверок блогеров Елены Блиновской и Валерии Чекалиной (Лерчек). «Считаю, что в рамках проверки вышеупомянутых блогеров целесообразно проверить организаторов нашумевших турниров в индустрии поп-ММА. Прошу поддержать», — отметил Хамзаев (копия обращения есть в распоряжении РИА «Новости»).

В письме Хамзаев также сообщил, что вопрос наведения порядка на рынках инфлюенс-маркетинга и инфобизнеса, включая индустрию поп-ММА, назрел давно, так как во время подобных боев пропагандируется деструктивный, аморальный образ жизни, рекламируются алкоголь и азартные игры, а сами организаторы публично демонстрируют свое «псевдобогатство».