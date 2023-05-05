$78.61-0.6987.00-0.58

Дана Уайт прокомментировал потенциальный бой Усмана и Чимаева

Президент UFC Дана Уайт готов обсудить потенциальный бой между бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом и шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым.

Президент UFC прокомментировал потенциальный бой Усмана и Чимаева
© Чемпионат.com

«Что мне не нравится в этом поединке и в том, что Усман вызывает его на бой, так это то, что Усман вызывает его на бой в догоняющем весе. Я не занимаюсь догоняющими весами, мне не нравятся догоняющие веса. Догоняющие веса ничего не значат. Они абсолютно ничего не значат.

Если Усман захочет перейти в другой вес и драться с Чимаевым, мы можем поговорить об этом. Но попытки драться с ним в догоняющем весе меня не интересуют», — приводит слова Уайта MMA Fighting.

Усман проиграл два последних боя британцу Леону Эдвардсу, уступив титул в полусреднем весе нокаутом в пятом раунде на UFC 278, а затем проиграв решением в матче-реванше на UFC 286 в марте.

Чимаев в последнем бою, который прошёл в сентябре 2022 года, встречался со спортсменом из США Кевином Холландом и победил его удушающим приёмом. Ожидается, что в обозримом будущем 29-летний боец перейд`т в средний вес и будет выступать на турнире UFC в Абу-Даби в октябре.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий