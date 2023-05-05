Президент UFC прокомментировал потенциальный бой Усмана и Чимаева

«Что мне не нравится в этом поединке и в том, что Усман вызывает его на бой, так это то, что Усман вызывает его на бой в догоняющем весе. Я не занимаюсь догоняющими весами, мне не нравятся догоняющие веса. Догоняющие веса ничего не значат. Они абсолютно ничего не значат.



Если Усман захочет перейти в другой вес и драться с Чимаевым, мы можем поговорить об этом. Но попытки драться с ним в догоняющем весе меня не интересуют», — приводит слова Уайта MMA Fighting.