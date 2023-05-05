Емельяненко рассказал о мотивации перестать употреблять алкоголь

«Меня жена бросит, если я еще раз напьюсь. А я ее очень люблю. Бои — это второстепенное», — заявил спортсмен. Емельяненко отметил, что ему сейчас не до хулиганств. Он поделился, что в ближайший месяц будет сосредоточен на тренировках и подготовке к поединку против блогера Евгения Ершова, который пройдет 26 мая в Москве.



Ранее боец Александр Шлеменко выразил готовность избавить Емельяненко от алкогольной зависимости и пригласил его на семейный фестиваль трезвого образа жизни. «Александр может приехать, а мы можем ему все показать и научить. Если он не хочет, я не готов силком тащить», — рассказал он.