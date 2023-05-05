Емельяненко прокомментировал скандал в аэропорту Екатеринбурга

«Это всё злые языки. Ничего не было, ничего нет. Ни заявлений не было, ни видео. Просто кто-то запустил мульку в интернете, что АлекАлександр Емельяненко нахулиганил. И все. Если бы я на самом деле нахулиганил, меня бы задержала милиция для выяснения. Я ни о чем с ними не договаривался. Они подошли сфотографироваться, как и обычные фанаты. Эта история — неправда», — сказал Емельяненко на YouTube-канале «Ушатайка».