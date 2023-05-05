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Александр Емельяненко прокомментировал скандал в аэропорту Екатеринбурга

Известный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал скандал со своим участием в аэропорту Екатеринбурга.

Емельяненко прокомментировал скандал в аэропорту Екатеринбурга
© Чемпионат.com

«Это всё злые языки. Ничего не было, ничего нет. Ни заявлений не было, ни видео. Просто кто-то запустил мульку в интернете, что АлекАлександр Емельяненко нахулиганил. И все. Если бы я на самом деле нахулиганил, меня бы задержала милиция для выяснения. Я ни о чем с ними не договаривался. Они подошли сфотографироваться, как и обычные фанаты. Эта история — неправда», — сказал Емельяненко на YouTube-канале «Ушатайка».

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Напомним, ранее сообщалось, что Александр Емельяненко задержал вылет рейса из Екатеринбурга в Москву. Как сообщила блогер Анна Данилова, охранники заметили, что Емельяненко справил нужду в переходе из зала ожидания. На замечание охранника Александр никак не отреагировал, за исключением грубой фразы в его адрес, после чего отправился в автобус. На место были вызваны сотрудники полиции. В результате разбирательств с рейса Емельяненко не сняли. Штраф он также не получил.

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