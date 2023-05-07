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Российский боец Евлоев победил бразильца Лопеса на турнире UFC 288

Завершился поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Мовсаром Евлоевым и бразильцем Диего Лопесом. Бой на турнире UFC 288 закончился победой Евлоева единогласным решением судей.

Российский боец Евлоев победил бразильца Лопеса на турнире UFC 288
© Газета «Ингушетия»

Все арбитры решили отдать победу Евлоеву - 29:28, 29:28, 30:27. Этот был поединок главного нарда турнира. Главным боем станет противостояние между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо. Евлоев провел в смешанных единоборствах (ММА) 17 поединков, каждый из которых завершился победой россиянина. Лопес победил 20 раз при шести поражениях.

На данный момент Евлоев занимает 10 строчку официального рейтинга UFC в полулегком весе. Он является бывшим чемпионом M-1 в легчайшем весе. Ранее ирландский боец смешанных единоборств ММА, бывший чемпион UFC Конор Макгрегор пригрозил отобрать дом у россиянина Артема Лобова, который ранее входил в его команду.

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