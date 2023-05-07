Российский боец Евлоев победил бразильца Лопеса на турнире UFC 288

Завершился поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между россиянином Мовсаром Евлоевым и бразильцем Диего Лопесом. Бой на турнире UFC 288 закончился победой Евлоева единогласным решением судей.

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Все арбитры решили отдать победу Евлоеву - 29:28, 29:28, 30:27. Этот был поединок главного нарда турнира. Главным боем станет противостояние между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо. Евлоев провел в смешанных единоборствах (ММА) 17 поединков, каждый из которых завершился победой россиянина. Лопес победил 20 раз при шести поражениях.