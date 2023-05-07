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Бой с участием россиянина признали лучшим поединком вечера на турнире UFC 288

Бой российского бойца смешанного стиля (ММА) Мовсара Евлоева против бразильца Диего Лопеса признали лучшим поединком вечера на турнире UFC 288. Об этом сообщается на сайте организации.

Бой с участием россиянина признали лучшим поединком вечера на турнире UFC 288
© Lenta.ru

Спортсмены получат по 50 тысяч долларов в качестве бонуса. Встреча с участием россиянина прошла в ночь на воскресенье, 7 мая, и продлилась все пять раундов. Судьи единогласно отдали победу Евлоеву.

Главным поединком UFC 288 стала встреча американцев Генри Сехудо и Алджамейна Стерлинга. Последний в третий раз защитил титул чемпиона организации в легчайшем весе.

Евлоев провел 17 боев на профессиональном уровне. В активе 29-летнего россиянина 15 побед.

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