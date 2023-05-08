Боец UFC Фергюсон в нетрезвом виде устроил ДТП

Появилась новая информации по поводу аварии с участием бойца UFC Тони Фергюсона.

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По уточнённым данным, прежде чем перевернуться, пикап Тони Фергюсона повредил не два, как сообщалось ранее, а четыре автомобиля, при этом один человек получил травмы и был доставлен в больницу. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 мая в Лос-Анджелесе (США). Боец врезался на своём пикапе в припаркованные машины, после чего его автомобиль перевернулся набок. По информации ресурса, Фергюсон отказался пройти алкотест и был доставлен в отделение полиции.