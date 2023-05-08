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Фергюсон повредил четыре автомобиля во время аварии, пострадал один человек

Появилась новая информации по поводу аварии с участием бойца UFC Тони Фергюсона.

Боец UFC Фергюсон в нетрезвом виде устроил ДТП
© UFC

По уточнённым данным, прежде чем перевернуться, пикап Тони Фергюсона повредил не два, как сообщалось ранее, а четыре автомобиля, при этом один человек получил травмы и был доставлен в больницу. В каком состоянии находится пострадавший, не уточняется.

Напомним, инцидент произошёл в ночь с 6 на 7 мая в Лос-Анджелесе (США). Боец врезался на своём пикапе в припаркованные машины, после чего его автомобиль перевернулся набок. По информации ресурса, Фергюсон отказался пройти алкотест и был доставлен в отделение полиции.

Напомним, Фергюсон не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 проиграл удушающим приёмом звёздному соотечественнику Нейту Диазу. Поражение стало для американца пятым подряд. До этого он уступил Майклу Чендлеру, Бенеилу Дариушу, Чарльзу Оливейре и Джастину Гэтжи.

Тони Фергюсона арестовали за вождение в нетрезвом виде:

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