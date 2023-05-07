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Уайт: если бы Двалишвили захотел, то подрался бы за титул уже завтра

Президент UFC Дана Уайт заявил, что первый номер рейтинга грузин Мераб Двалишвили мог бы стать следующим претендентом на титул в легчайшем весе (до 61 кг), если бы не отказался от поединка с действующим чемпионом и одноклубником Алджамейном Стерлингом.

Уайт: "Если бы Двалишвили захотел, то подрался бы за титул уже завтра"
© Чемпионат.com

«Он не хочет встречаться с Алджамейном. Вы знаете, о чём я говорю, так что у меня нет идей. Мог бы он подраться за титул? Конечно! Он мог бы провести этот поединок хоть завтра», – сказал Уайт на пресс-конференции.

Напомним, в своём последнем бою на UFC Fight Night 222 в декабре Двалишвили победил единогласным судейским решением экс-чемпиона дивизиона, россиянина Петра Яна. Стерлинг на UFC 288 победил раздельным решением именитого соотечественника Генри Сехудо.

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