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Белал Мухаммад подтвердил, что вышел на бой против Бёрнса с травмой

Четвёртый номер рейтинга UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Белал Мухаммад, на минувших выходных в рамках турнира UFC 288 одержавший победу над бразильцем Гилбертом Бёрнсом, вышел на поединок травмированным, сообщает ESPN.

Белал Мухаммад подтвердил, что вышел на бой против Бёрнса с травмой
©  UFC Russia

«Белал Мухаммад сообщил, что ему действительно пришлось справляться с травмой лодыжки в преддверии UFC 288, которую он усугубил в неделю боя», – написал в социальных сетях журналист ESPN Марк Раймонди.

Напомним, Мухаммад одержал победу единогласным судейским решением по итогам пяти раундов. После президент UFC Дана Уайт заявил, что американец сразится с победителем титульного поединка между Леоном Эдвардсом и Колби Ковингтоном.

Ранее Мухаммад назвал себя лучшим полусредневесом в мире.

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