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Президент UFC Уайт: я пытался отговорить Хабиба от завершения карьеры

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что он пытался отговорить Хабиба Нурмагомедова от завершения карьеры, передает MMA Junkie.

Президент UFC: Я пытался отговорить Хабиба от завершения карьеры
© Газета.Ru

"Я пытался отговорить от ухода только Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов. Сехудо отсутствовал три года. Он здорово смотрелся против Стерлинга. Но решение об уходе будет принадлежать ему", - сказал Уайт.

Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Поединок закончился досрочно. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Хабиба.

Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо высказался о своем соотечественнике Белале Мухаммаде.

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