Президент UFC: Я пытался отговорить Хабиба от завершения карьеры

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, что он пытался отговорить Хабиба Нурмагомедова от завершения карьеры, передает MMA Junkie.
"Я пытался отговорить от ухода только Даниэль Кормье и Хабиб Нурмагомедов. Сехудо отсутствовал три года. Он здорово смотрелся против Стерлинга. Но решение об уходе будет принадлежать ему", - сказал Уайт.
Хабиб провел в ММА 29 боев, в каждом из которых одержал победу. Последний бой он провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи. Поединок закончился досрочно. Рефери остановил бой, зафиксировав победу Хабиба.
Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца, ушедшего из жизни в июле 2020 года. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.
Ранее американский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Генри Сехудо высказался о своем соотечественнике Белале Мухаммаде.