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Американский боец UFC рассказал о страхе ехать в Чечню

Американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Смит рассказал о страхе ехать в Чечню. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Американский боец UFC рассказал, что боится ехать в Чечню
© Lenta.ru

«Родственники жены приглашали посетить Чечню. Но я отказался. Потому что страшно. Как-то страшно», — поделился спортсмен.

Он рассказал, что в Чечне живут родственники мачехи его жены Михалы.

Смит отметил, что не знает почему, но что-то в идее поездки в Чечню его отпугивает.

«Плюс я еще дрался с парнем из Чечни [Адланом Амаговым], и я слышал про него кое-какие истории, и это безумные истории», — добавил боец UFC.

Смит занимает пятое место рейтинга Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе. Свой последний поединок он провел в июле 2022 года, уступив на турнире UFC 277 россиянину Магомеду Анкалаеву. В 2011 году американец провел поединок против уроженца Грозного Адлана Амагова. Схватка проходила под эгидой Strikeforce и завершилась досрочной победой Амагова нокаутом.

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