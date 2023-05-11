Американский боец UFC рассказал, что боится ехать в Чечню

Американский боец смешанного стиля (MMA) Энтони Смит рассказал о страхе ехать в Чечню. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

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«Родственники жены приглашали посетить Чечню. Но я отказался. Потому что страшно. Как-то страшно», — поделился спортсмен.

Он рассказал, что в Чечне живут родственники мачехи его жены Михалы.

Смит отметил, что не знает почему, но что-то в идее поездки в Чечню его отпугивает.

«Плюс я еще дрался с парнем из Чечни [Адланом Амаговым], и я слышал про него кое-какие истории, и это безумные истории», — добавил боец UFC.