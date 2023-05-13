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Усман Нурмагомедов провёл дуэль взглядов со следующим претендентом на титул Bellator

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион Bellator в лёгкой весовой категории Усман Нурмагомедов провёл дуэль взглядов со своим следующим соперником Брентом Примусом.

Нурмагомедов провёл дуэль взглядов со следующим претендентом на титул Bellator
© чемпионат

Американец одержал победу единогласным решением судей над Мансуром Барнауи на турнире Bellator 296, который прошёл 12 мая в Париже. Этот поединок был четвертьфиналом Гран-при лёгкого веса. После боя в клетку с поясом вышел Нурмагомедов.

Усман Нурмагомедов свой последний поединок провёл 10 марта с Бенсоном Хендерсоном и выиграл в первом раунде удушающим приёмом. Всего у россиянина 17 побед в 17 поединках в профессиональных смешанных единоборствах.

Ранее Примус высказался о возможном поединке с Усманом Нурмагомедовым.

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