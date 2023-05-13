Нурмагомедов провёл дуэль взглядов со следующим претендентом на титул Bellator

Американец одержал победу единогласным решением судей над Мансуром Барнауи на турнире Bellator 296, который прошёл 12 мая в Париже. Этот поединок был четвертьфиналом Гран-при лёгкого веса. После боя в клетку с поясом вышел Нурмагомедов.