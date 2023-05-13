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Боец Стерлинг считает, что Умар Нурмагомедов может стать следующим чемпионом

Американский боец смешанного стиля, выступающий в легчайшей весовой категории, Алджамейн Стерлинг в интервью на YouTube-канале Вадима Тихомирова высоко оценил российского бойца Умара Нурмагомедова.

Стерлинг назвал возможного следующего чемпиона
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"Умар действительно очень хорош. Я думаю, что его бои говорят сами за себя. Он очень хороший соперник и, мне кажется, он будущий чемпион. Лучше ли Умар Петра Яна? В нынешней точке карьеры Петр сделал значительно больше. Вы можете это видеть. Ну а стилистически, Умар, возможно, стал бы еще одной жесткой ночью для Петра", - сказал Стерлинг.

Свой последний бой Умар Нурмагомедов провел в июне. В в рамках главного карда турнира UFC Vegas 57 он победил американца Натана Манесса. Поединок продлился все три раунда и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Теперь на его счету 15 боев, в которых он ни разу не проиграл. Несколько дней назад Стерлинг победил Генри Сехудо. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Для него это была третья защита титула.

Ранее Шон О'Мэлли назвал победу над Петром Яном грандиозной.

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