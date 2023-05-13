Стерлинг назвал возможного следующего чемпиона

"Умар действительно очень хорош. Я думаю, что его бои говорят сами за себя. Он очень хороший соперник и, мне кажется, он будущий чемпион. Лучше ли Умар Петра Яна? В нынешней точке карьеры Петр сделал значительно больше. Вы можете это видеть. Ну а стилистически, Умар, возможно, стал бы еще одной жесткой ночью для Петра", - сказал Стерлинг.