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Стерлинг обвинил тренера Генри Сехудо в обмане

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг опроверг слова тренера экс-обладателя поясов в двух дивизионах Генри Сехудо Эрика Альбаррачина.

Стерлинг обвинил тренера Генри Сехудо в обмане
© чемпионат

Альбаррачин ранее в программе The MMA Hour заявил, что бой Сехудо и Стерлинга собрал семьсот тысяч продаж платных трансляций.

«Мне сказали, что нам повезёт, если мы преодолеем отметку в двести пятьдесят проданных PPV, а ты лжёшь в прямом эфире, что мы сделали семьсот тысяч?», — написал Стерлинг на своей странице в социальных сетях.

Поединок между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо возглавлял турнир UFC 288, который прошёл в Ньюарке в ночь на 7 мая. Бой завершился победой Стерлинга раздельным решением судей. Алджамейн, таким образом, в третий раз подряд защитил титул чемпиона в легчайшем дивизионе.

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