Хабиб отреагировал на новость о предстоящем титульном поединке Усмана Нурмагомедова

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов высказался о предстоящем бое своего двоюродного брата и обладателя чемпионского пояса Bellator в лёгком весе Усмана Нурмагомедова.

Ранее стало известно, что в полуфинале Гран-при лёгкого веса Усман Нурмагомедов встретится с американцем Брентом Примусом, который в 1/4 финала выиграл у Мансура Барнауи. Для российского бойца это будет вторая защита титула. В марте он выиграл у Бенсона Хендерсона удушающим приёмом в первом раунде.