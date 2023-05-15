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Стерлинг подшутил над изменением своей физической формы через 4 дня после боя с Сехудо

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе американский боец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав две фотографии. Один снимок был сделан во время процедуры взвешивания перед боем с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Генри Сехудо на UFC 288, а второй – через четыре дня после поединка.

Боец Стерлинг посмеялся над тем, что поправился
© Чемпионат.com

«О набранном Алджо весе после боя на UFC 288 ходят легенды», — говорится в описании к фото.

Соцсети

Поединок Стерлнга и Сехудо проходил в ночь на 7 мая мск. Бой продлился все пять раундов и закончился победой Алджамейна раздельным решением судей. Таким образом, Стерлинг защитил титул чемпиона в легчайшем весе.

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