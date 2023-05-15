Боец Стерлинг посмеялся над тем, что поправился

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем дивизионе американский боец Алджамейн Стерлинг разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав две фотографии. Один снимок был сделан во время процедуры взвешивания перед боем с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Генри Сехудо на UFC 288, а второй – через четыре дня после поединка.