Подтвержден бой Нурмагомедова и Сэндхагена в главном событии турнира UFC

Российский чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, подтвердив информацию, согласно которой его товарищ Умар Нурмагомедов проведёт поединок с представителем США Кори Сэндхагеном.

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«Умар против Сэндхагена. Пять раундов, главное событие», — написал Махачев.

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В общей сложности на счету Нурмагомедова в MMA 16 побед и ни одного поражения. В январе 2021-го Умар провёл свой первый поединок в UFC. В последнем поединке нокаутировал бразильца Раони Барселоса.