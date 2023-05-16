Подтвержден бой Нурмагомедова и Сэндхагена в главном событии турнира UFC

Махачев подтвердил бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена в главном событии турнира UFC
Российский чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) Ислам Махачев разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, подтвердив информацию, согласно которой его товарищ Умар Нурмагомедов проведёт поединок с представителем США Кори Сэндхагеном.
«Умар против Сэндхагена. Пять раундов, главное событие», — написал Махачев.
Соцсети
В общей сложности на счету Нурмагомедова в MMA 16 побед и ни одного поражения. В январе 2021-го Умар провёл свой первый поединок в UFC. В последнем поединке нокаутировал бразильца Раони Барселоса.
Сэндхаген выступает в UFC с 2018 года. В своём последнем поединке в марте на турнире UFC on ESPN 43 он победил раздельным решением бойца из Эквадора Марлона Веру. Всего на счету американца в MMA 16 побед и четыре поражения.