Всемирные игры боевых искусств пройдут при участии российских бойцов муай-тай

"По итогам чемпионата мира наши спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, заняли неофициальное первое место, завоевав с учетом молодежного первенства 11 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград, - сказала Ефимова. - Все финалисты взрослого чемпионата завоевали путевки для участия во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут осенью, у нас отобрались на этот турнир 11 спортсменов".



"Мы заручились поддержкой международной федерации по поводу участия в нейтральном статусе наших отобравшихся спортсменов во всемирных играх, - добавила собеседница ТАСС. - Ехали на чемпионат мира с условием последующего допуска на октябрьские соревнования в Саудовской Аравии".