Всемирные игры боевых искусств пройдут при участии российских бойцов муай-тай
Российские спортсмены по итогам чемпионата мира по тайскому боксу - муай-тай смогли отобраться на Всемирные игры боевых искусств, которые пройдут с 21 по 30 октября в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС во вторник сообщила спортивный директор Спортивной федерации тайского бокса - муай-тай России Татьяна Ефимова.
Чемпионат мира по муай-тай проходил с 4 по 13 мая в Бангкоке, в соревнованиях принимали участие 37 спортсменов из России.
"По итогам чемпионата мира наши спортсмены, выступавшие в нейтральном статусе, заняли неофициальное первое место, завоевав с учетом молодежного первенства 11 золотых, 6 серебряных и 9 бронзовых наград, - сказала Ефимова. - Все финалисты взрослого чемпионата завоевали путевки для участия во Всемирных играх боевых искусств, которые пройдут осенью, у нас отобрались на этот турнир 11 спортсменов".
"Мы заручились поддержкой международной федерации по поводу участия в нейтральном статусе наших отобравшихся спортсменов во всемирных играх, - добавила собеседница ТАСС. - Ехали на чемпионат мира с условием последующего допуска на октябрьские соревнования в Саудовской Аравии".
В программу Всемирных игр боевых искусств - 2023 также включены айкидо, армрестлинг, бокс, дзюдо, джиу-джитсу, карате, кэндо, кикбоксинг, самбо, сават, сумо, тхэквондо, борьба и ушу.
Последний раз Всемирные игры боевых искусств проходили в октябре 2013 года в Санкт-Петербурге.