В допинг-пробе российского бойца ММА обнаружили стероиды

Допинг-проба российского бойца лиги Professional Fighters League (PFL) Ризвана Куниева дала положительный результат, в ней обнаружены стероиды. Об этом ТАСС в четверг сообщили в Атлетической комиссии штата Невада (NAC).

"Прошли слушания, в которых удаленно принял участие Куниев. Решение по нему не принято, будут проводиться дополнительные исследования", - сказал собеседник агентства, добавив, что в пробе Куниева обнаружены дростанолон, метенолон, болденон и 19-норандростерон.

Ранее стало известно, что Куниев отстранен на неопределенный срок из-за обнаружения в его допинг-пробе запрещенных веществ.

Куниеву 31 год, он является чемпионом Европы и заслуженным мастером спорта по смешанным единоборствам (ММА). На его счету 13 побед, 2 поражения и 1 ничья в ММА. В апреле 2023 года он провел первый бой в PFL, победив бразильца Ренана Феррейру единогласным решением судей.