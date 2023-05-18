В UFC отрицают сотрудничество с Кадыровым

В UFC прокомментировали информацию о сотрудничестве с Рамзаном Кадыровым.

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«UFC заключает контракты с бойцами напрямую, без помощи каких-либо посредников.

Мы не сотрудничаем с залами или командами, а бойцы организации сами контролируют многие аспекты карьеры. Только они решают, где им тренироваться.

Несмотря на то, что несколько спортсменов подготавливается к поединкам в зале «Ахмат», UFC никакого отношения к клубу не имеет.