Стерлинг поставил под сомнение свой бой с О'Мэлли на UFC 292

«Я всё ещё травмирован: ноги сильно потрёпаны, бицепс в плачевном состоянии. Я буду должен ещё раз пройти МРТ. Конечно, я попытаюсь провести этот бой в августе. Но моя нога и вправду всё ещё очень чувствительна к прикосновениям. Надеюсь, я ничего не испортил, сказав всё это», — приводит слова Стерлинга MMA Mania со ссылкой на его выступление на своём канале в YouTube.