Боец Макгрегор назвал срок возвращения в октагон после проверок на допинг
Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что к концу этого года собирается провести свой очередной поединок.
«Вопрос с USADA решен, к концу года я выступлю в октагоне. Сейчас я начинаю набирать обороты, готовлюсь к возвращению. Бой с Майклом Чендлером будет анонсирован во время показа шоу The Ultimate Fighter. Оно начнется через несколько дней, и к моменту его завершения фанаты будут знать дату нашей встречи», — передает слова Макгрегора Sportskeeda.
Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.
В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.
Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.