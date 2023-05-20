Макгрегор назвал срок возвращения в октагон после проверок на допинг

«Вопрос с USADA решен, к концу года я выступлю в октагоне. Сейчас я начинаю набирать обороты, готовлюсь к возвращению. Бой с Майклом Чендлером будет анонсирован во время показа шоу The Ultimate Fighter. Оно начнется через несколько дней, и к моменту его завершения фанаты будут знать дату нашей встречи», — передает слова Макгрегора Sportskeeda.