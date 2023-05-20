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Боец Макгрегор назвал срок возвращения в октагон после проверок на допинг

Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что к концу этого года собирается провести свой очередной поединок.

Макгрегор назвал срок возвращения в октагон после проверок на допинг
© Газета.Ru

«Вопрос с USADA решен, к концу года я выступлю в октагоне. Сейчас я начинаю набирать обороты, готовлюсь к возвращению. Бой с Майклом Чендлером будет анонсирован во время показа шоу The Ultimate Fighter. Оно начнется через несколько дней, и к моменту его завершения фанаты будут знать дату нашей встречи», — передает слова Макгрегора Sportskeeda.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

Макгрегор является бывшим чемпионом UFC в легком и полулегком весе.

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