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«Я не дерусь с россиянами». Пауло Коста отказывается от боя с Алискеровым

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории Пауло Коста отрицает, что проведёт следующий бой с россиянином Икрамом Алискеровым.

Пауло Коста: «Я не дерусь с россиянами»
© Чемпионат.com

Несколько дней назад Дана Уайт анонсировал главный кард турнира UFC 291, в рамках которого и должен состояться бой Косты с Алискеровым.

Подписчики в социальных сетях уточнили у Косты, правда ли, что он будет драться с Алискеровым.

«Я не дерусь с россиянами», — заявил в ответ Коста.

Стоит отметить, что для Алискерова этот поединок должен стать вторым в рамках промоушена. В дебюте россиянин отправил в нокаут американца Фила Хоуза в первом раунде.

Коста свой последний поединок провёл в августе прошлого года и выиграл у Люка Рокхолда единогласным решением судей.

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