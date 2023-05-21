Пауло Коста: «Я не дерусь с россиянами»

Бразильский боец смешанных единоборств, бывший претендент на титул чемпиона UFC в средней весовой категории Пауло Коста отрицает, что проведёт следующий бой с россиянином Икрамом Алискеровым.

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Несколько дней назад Дана Уайт анонсировал главный кард турнира UFC 291, в рамках которого и должен состояться бой Косты с Алискеровым.

Подписчики в социальных сетях уточнили у Косты, правда ли, что он будет драться с Алискеровым.

«Я не дерусь с россиянами», — заявил в ответ Коста.

Стоит отметить, что для Алискерова этот поединок должен стать вторым в рамках промоушена. В дебюте россиянин отправил в нокаут американца Фила Хоуза в первом раунде.