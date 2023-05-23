Иван Емельяненко высказался о конфликтах с братьями

«Мне было одинаково страшно. Не было такого, что кого-то больше боялся. Федя намного сильнее контролирует свою речь. А Саня иной раз сильно жестко сказать может что-нибудь», — рассказал спортсмен.

В 2017 году между братьями Емельяненко начался публичный конфликт, когда Александр в СМИ раскритиковал Федора и его окружение за отказ поддержать его в ссоре с тяжеловесом Сергеем Харитоновым. Федор в ответ выступил с открытым письмом, где назвал брата Иудой.