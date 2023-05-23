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Иван Емельяненко показал свою форму перед дебютом в ММА

Иван Емельяненко, младший брат известных российских бойцов Александра и Фёдора Емельяненко, показал свою форму перед дебютом в смешанных единоборствах.

Иван Емельяненко показал свою форму перед дебютом в ММА
© Соцсети

Напомним, Иван проводит подготовку к поединку 26 мая на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Его соперником будет дзюдоист Алексей Леденёв. Для Ивана поединок с Леденёвым будет дебютным в смешанных единоборствах. Изначально он должен был сразиться с бразильским ветераном Фабио Мальдонадо, однако бой был отменён.

Права на видео принадлежат «Бойцовскому клубу РЕН ТВ».

Осенью прошлого года Александр Емельяненко говорил, что Иван принял решение отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации (СВО). Сейчас Ивану 35 лет.

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