Иван Емельяненко показал свою форму перед дебютом в ММА

Иван Емельяненко , младший брат известных российских бойцов Александра и Фёдора Емельяненко , показал свою форму перед дебютом в смешанных единоборствах.

Напомним, Иван проводит подготовку к поединку 26 мая на «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Его соперником будет дзюдоист Алексей Леденёв. Для Ивана поединок с Леденёвым будет дебютным в смешанных единоборствах. Изначально он должен был сразиться с бразильским ветераном Фабио Мальдонадо, однако бой был отменён.