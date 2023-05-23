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Двалишвили назвал сроки возвращения в октагон

Грузинский боец ММА легчайшего веса Мераб Двалишвили рассказал о том, когда сможет вернуться на корт. В настоящее время он восстанавливается после травмы.

Боец Двалишвили назвал сроки возвращения в октагон
© Betassist

«Я получил травму перед последним боем. Во время тренировки ударил в спортзале и сломал несколько костей. Хоть у меня и была травма, я всё равно провёл поединок с Яном. Теперь мне была нужна операция, я перенёс её в прошлый вторник. Сейчас у меня время для восстановления.

Я смогу бить уже через три месяца. Через шесть недель я возобновлю тренировки. Но для нанесения ударов нужны три месяца. Я не думаю, что смогу подготовиться к августу. Наверное, позже. Думаю, осенью или в конце 2023 года.

В ближайшее время я начну беговые тренировки, буду плавать. Мне надо будет подлечиться, а потом я буду готов», — цитирует Двалишвили The Schmo.

Ранее сообщалось, что соперником Двалишвили может стать россиянин Умар Нурмагомедов.

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