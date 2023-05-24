Боец UFC Чимаев: я разобью лицо Камару Усману

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от поединка против Камару Усмана.
«Усман хочет драться. Я сделаю так, что это будет его последняя драка, я подерусь с этим парнем, разобью ему лицо, финиширую его, а затем они должны будут дать мне титульный бой», — сказал Чимаев на своем YouTube-канале.
Бой состоится 21 октября на турнире UFC 294. Он будет в полусредней весовой категории.
В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.
Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман поделился ожиданиями от возможного боя против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.