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Боец UFC Чимаев: я разобью лицо Камару Усману

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев поделился ожиданиями от поединка против Камару Усмана.

Боец UFC Чимаев: я разобью лицо Камару Усману
© Газета.Ru

«Усман хочет драться. Я сделаю так, что это будет его последняя драка, я подерусь с этим парнем, разобью ему лицо, финиширую его, а затем они должны будут дать мне титульный бой», — сказал Чимаев на своем YouTube-канале.

Бой состоится 21 октября на турнире UFC 294. Он будет в полусредней весовой категории.

В ночь на 11 сентября Чимаев провел свой последний бой против Кевина Холланда. Швед одержал победу над американцем в первом раунде, исполнив не только удушающий прием, но и болевой.

Ранее боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Камару Усман поделился ожиданиями от возможного боя против шведа чеченского происхождения Хамзата Чимаева.

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