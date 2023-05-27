Емельяненко прокомментировал победу над Ершовым

Российский боец мешанных единоборств Александр Емельяненко прокомментировал победу над Евгением Ершовым. Их поединок состоялся в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ». Александр во втором раунде провёл болевой приём на руку.
«Бой прошёл замечательно, вы все видели, я победил. Ещё набираю форму. Я ещё в расцвете сил. Я ещё молод.
Следующий соперник? Не знаю. Спросите у Хрюнова. Он пообещал бой в августе. А с кем пройдет бой — неизвестно. Мне без разницы с кем драться, я готов», - цитирует Емельяненко «Спорт-экспресс».
На счету 41-летнего Емельяненко 29 побед, 10 поражений и ничья в смешанных единоборствах за карьеру.
Емельяненко одержал первую победу за четыре боя. Ранее у него были поражения Магомеду Исмаилову, Марио Сантосу и Святославу Коваленко.