Ершов: надеюсь, Емельяненко больше не дадут боев

«Единственное, что мне хотелось сказать Емельяненко: «Саша, может хватит уже? Хочешь, я тебе свой гонорар отдам?» Если с деньгами туго, что-то можно придумать.



Если я увижу такое состояние, то просто буду бегать от него все раунды. Возможно, буду руку кидать. Очень надеюсь, что если такое продолжится, то ему после боя со мной не дадут ещё один поединок», — заявил Ершов в видео на YouTube-канале «РБ Единоборства».