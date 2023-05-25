Ершов: надеюсь, Емельяненко больше не дадут боев

Блогер и музыкант Евгений «ERSHOV» Ершов заявил, что известному российскому бойцу ММА Александру Емельяненко нужно завершить карьеру.
«Единственное, что мне хотелось сказать Емельяненко: «Саша, может хватит уже? Хочешь, я тебе свой гонорар отдам?» Если с деньгами туго, что-то можно придумать.
Если я увижу такое состояние, то просто буду бегать от него все раунды. Возможно, буду руку кидать. Очень надеюсь, что если такое продолжится, то ему после боя со мной не дадут ещё один поединок», — заявил Ершов в видео на YouTube-канале «РБ Единоборства».
Бой Евгения Ершова и Александра Емельяненко состоится 26 мая в Москве в главном карде турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Соперники сразятся по правилам ММА.
В декабре 2022 года состоялся последний на данный момент бой Александра Емельяненко. Его соперником был блогер Святослав Коваленко. Этот бой завершился победой последнего раздельным решением судей.