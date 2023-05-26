Сауль Альварес ответил на вызов Макгрегора

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор вступил в соцсетях в перепалку с боксером Саулем Альваресом. "Альварес, ты маленькая рыжая сосиска. Я бы побил тебе вообще без рук. Не забывай об этом", - написал Макгрегор. Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги. В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее, чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать. Ранее американский боец Нейтан Диаз в своих социальных сетях оскорбил россиянина Хабиба Нурмагомедова из-за его нежелания проводить реванш с ирландцем Конором Макгрегором. На турнире UFC-229 россиянин победил ирландца, использовав болевой прием.