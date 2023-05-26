Боец Харитонов об Александре Емельяненко: для меня это не человек, ничтожество

«Никаких слов поддержки. Вы это объясните матерям, чьих дочерей он изнасиловал. Вы видите один эпизод, а я знаю больше вас. Есть вещи, которые можно забыть, просить, а есть те, которые забыть невозможно.



В словах поддержки нуждается человек, который не перешел определенные нормы, потом это осознал и перед всеми извинился. Для меня это не человек. Это ничтожество. Кем он был, тем он и остался», — сказал боец.