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Боец ММА Харитонов заявил, что не скажет никаких слов поддержки в адрес Александра Емельяненко

Боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов объяснил, почему никогда не скажет слов поддержки Александру Емельяненко. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

Боец Харитонов об Александре Емельяненко: для меня это не человек, ничтожество
© Газета.Ru

«Никаких слов поддержки. Вы это объясните матерям, чьих дочерей он изнасиловал. Вы видите один эпизод, а я знаю больше вас. Есть вещи, которые можно забыть, просить, а есть те, которые забыть невозможно.

В словах поддержки нуждается человек, который не перешел определенные нормы, потом это осознал и перед всеми извинился. Для меня это не человек. Это ничтожество. Кем он был, тем он и остался», — сказал боец.

Напомним, 26 мая Александр Емельяненко в Москве проведет бой с блогером Евгением Ершовым.

6 апреля стало известно, что из-за поведения Емельяненко задержали рейс Екатеринбург — Москва. Боец справил нужду в помещении. А после того как сотрудник аэропорта сделал ему замечание, Александр нецензурно выругался и пригрозил ударить мужчину.

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо.

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