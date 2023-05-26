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1 час назад

Чимаев высказался о Дане Уайте после новостей о якобы имеющемся конфликте с ним

Чемпионат.com

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев назвал президента UFC Дану Уайта старшим братом. Ранее в прессе появились сообщения, будто у Хамзата конфликт с Даной, из-за которого боец якобы отписался от него в соцсетях.

Чимаев высказался о президенте UFC
Фото: чемпионат.сомчемпионат.сом

«Мой старший брат навсегда», — написал Чимаев в социальных сетях.

Напомним, в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.

MMA,Кевин Холланд,Хамзат Чимаев,
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