Чимаев высказался о президенте UFC

Известный шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев назвал президента UFC Дану Уайта старшим братом. Ранее в прессе появились сообщения, будто у Хамзата конфликт с Даной, из-за которого боец якобы отписался от него в соцсетях.

Напомним, в последнем бою, состоявшемся в сентябре прошлого года, Чимаев встречался с представителем США Кевином Холландом и добыл победу удушающим приёмом уже в первом раунде. Изначально Хамзат должен был выйти в октагон с Нейтом Диазом, но, так как не смог уложиться в лимит полусредней весовой категории (77,1 кг), основной кард турнира претерпел изменения.