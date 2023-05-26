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Суд над экс-чемпионом UFC Веласкесом перенесён на август

Юристы бывшего чемпиона UFC в тяжёлой весовой категории Кейна Веласкеса добились переноса судебного слушания по делу об обвинении бойца в нападении на Гарри Гуларте, сообщает MMA Fighting.

Суд над экс-чемпионом UFC Веласкесом перенесён на август
© чемпионат

Это третья просьба стороны Веласкеса об отсрочке даты суда. Новое слушание назначено на 2 августа.

Напомним, Веласкес обвиняется в нападении на Гарри Гуларте, который, в свою очередь обвиняется в растлении малолетнего сына Кейна. Боец преследовал автомобиль Гуларте и стрелял в него. Позже Веласкес был арестован и провёл восемь месяцев в заключении. В конце прошлого года экс-чемпион вышел под залог в размере $ 1 млн. При этом бойцу разрешили участвовать в различных мероприятиях, в том числе и на турнире по реслингу.

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