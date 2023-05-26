Суд над экс-чемпионом UFC Веласкесом перенесён на август

Напомним, Веласкес обвиняется в нападении на Гарри Гуларте, который, в свою очередь обвиняется в растлении малолетнего сына Кейна. Боец преследовал автомобиль Гуларте и стрелял в него. Позже Веласкес был арестован и провёл восемь месяцев в заключении. В конце прошлого года экс-чемпион вышел под залог в размере $ 1 млн. При этом бойцу разрешили участвовать в различных мероприятиях, в том числе и на турнире по реслингу.