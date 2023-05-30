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Камил Гаджиев: «Емельяненко – собирательный образ российского алкоголика. Он может закончить бомжом»

Глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал, почему россияне болеют за Александра Емельяненко.

Глава лиги AMC Fight Nights: Емельяненко – собирательный образ российского алкоголика
© Sports.ru

«То, что сказал Хрюнов – это правда. Поэтому и болеют за такого, как Емельяненко, ведь это собирательный образ российского алкоголика. Люди, любящие выпить, смотрят на Саню и думают: «Ого! Нормально, наш пацан». В этом и феномен его популярности.

Если Саня не возьмется за голову и не начнет вести нормальный образ жизни, то долго не продержится. Я даже не про пьянку говорю. Он может и не уже давно.

Саше нужно взять паузу и не давать никому себя эксплуатировать, спокойно пожить жизнью здорового человека. Потом можно открыть школу, подраться пару раз, но на другом уровне. Иначе он может закончить очень плохо, скорее всего, бомжом. А этого никто не хочет», – заявил глава лиги AMC Fight Nights Камил Гаджиев.

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