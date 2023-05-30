Фьюри назвал Усика клоуном из-за отказа от боя
Британец заявил, что украинец значительно потерял в деньгах.
Британский боксер Тайсон Фьюри сделал очередной выпад против украинца Александра Усика, который отказался драться с "цыганский королем" на предложенных условиях.
«Факт, что он просто трусло. Он убежал от 13 миллионов фунтов, а теперь хочет получить шесть миллионов долларов", - заявил Фьюри в социальных сетях, имея в виду гонорар Усика за бой с Даниэлем Дюбуа.
Добавим, что команды Усика и Фьюри должны были подписать контракт на бой к 1 апреля, но этого не произошло.