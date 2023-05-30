Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), ирландец Конор Макгрегор высказался о проведении первого за два года поединка. Его слова приводит YouTube-канал промоушена.

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Спортсмен заявил, что после возвращения в октагон надеется устроить еще сто боев и достичь постоянства в карьере. До конца 2023 года он планирует подраться с 37-летним американцем Майклом Чендлером. «Он провел несколько захватывающих поединков. Он полон энтузиазма и готов драться. К тому же он неплохой боец. Так что я доволен своим соперником», — добавил Макгрегор.

О намерении устроить поединок с Чендлером 34-летний ирландец заявил 21 мая. «Бой с Чендлером состоится в этом году, 100 процентов. В декабре, а, возможно, даже раньше. Все звонки были сделаны, процесс запущен. Я подерусь до конца года», — сообщил спортсмен.