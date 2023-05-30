Волкановски бросил вызов Макгрегору

Австралийский боец смешанного стиля (ММА) Александр Волкановски бросил вызов ирландцу Конору Макгрегору. Спортсмен высказался в Twitter.

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«Давай сделаем это в легком весе, Конор», — предложил Волкановски.

Ранее Макгрегор анонсировал возвращение в октагон после двухлетнего перерыва. Он планирует подраться с американцем Майклом Чендлером до конца 2023 года.

12 февраля Волкановски уступил российскому чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Исламу Махачеву единогласным решением судей на турнире UFC 284. Ради этого поединка австралиец перешел из полулегкой весовой категории в легкий вес. Россиянин впервые защитил завоеванный в октябре 2022-го чемпионский пояс.