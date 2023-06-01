Чендлер рассказал, когда состоится поединок с Макгрегором

«Я готовлюсь к предстоящему бою, который состоится этой зимой, так что ожидание — это самое неприятное. Если Конор проведет отличный тренировочный лагерь, он по-прежнему будет силой, с которой нужно считаться. Я сохраняю терпение и с большим предвкушением жду поединка с ним», — сказал Чендлер.