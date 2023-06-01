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Чендлер рассказал, когда состоится поединок с Макгрегором

Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Чендлер рассказал, когда состоится поединок против ирландца Конора Макгрегора. Его слова передает Sports Illustrated.

Чендлер рассказал, когда состоится поединок с Макгрегором
© Соцсети

«Я готовлюсь к предстоящему бою, который состоится этой зимой, так что ожидание — это самое неприятное. Если Конор проведет отличный тренировочный лагерь, он по-прежнему будет силой, с которой нужно считаться. Я сохраняю терпение и с большим предвкушением жду поединка с ним», — сказал Чендлер.

Последним боем 34-летнего Макгрегора стал поединок с американцем Дастином Порье на турнире UFC 264. Встреча была завершена уже в первом раунде, а по ее итогам ирландец получил перелом ноги.

В конце октября 2022 года сообщалось, что Макгрегор сможет вернуться в октагон не ранее чем через шесть месяцев. Спортсмен должен пройти шестимесячное тестирование на допинг, а также предоставить два отрицательных теста, чтобы ему разрешили выступать.

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