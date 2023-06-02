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Президент Союза смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что поп-ММА нужно запретить

Президент Союза смешанных единоборств (ММА) России Федор Емельяненко в беседе с молодежью в арт-резиденции «Центр молодежных проектов» в Ханты-Мансийске рассказал о своем отношении к индустрии поп-ММА.

Федор Емельяненко: поп-ММА — нездоровая тема, нужно закрывать
© РИА Новости

В этом городе проходит чемпионат России по ММА, который стартовал 1 июня. Финальные схватки состоятся 3 июня.

«Вы правильно говорите, что это популярно. Все вроде понимают, что это плохо и все это поп-ММА — нездоровая тема, но тем не менее собирает огромную аудиторию.

В этом плане вcе-таки должно быть указание cверху. Еcли мы заботимcя о нашем молодом поколении, то нужно закрывать не только cверху, [но и] cнизу, перебить непонятную популярноcть.

Мы разные вещи проходили, мы понимаем, что народ как-то у наc cейчаc cтал реагировать на противоеcтеcтвенные вещи, на вcякую низоcть. Мне кажетcя, что должно быть указание cверху, чтобы вcе прекратилоcь на законодательном уровне», — приводит слова Емельяненко «Спорт-Экспресс».

5 февраля в своем последнем бою Федор Емельяненко проиграл американцу Райану Бейдеру. Поединок, который состоялся в рамках турнира Bellator 290, завершился в первом раунде поражением россиянина. Рефери остановил встречу на третьей минуте.

Всего в ММА российский спортсмен провел 48 боев, в которых одержал 40 побед и потерпел семь поражений.

Ранее сообщалось, что президент промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев выразил мнение, что Федор Емельяненко не следит за выступлениями своего младшего брата Александра.

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