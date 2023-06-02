Боец UFC резко высказался в адрес Байдена

Боец UFC Веттори назвал президента США Байдена "умирающей марионеткой"
Итальянский боец смешанного стиля (ММА), бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Марвин Веттори в своих соцсетях резко высказался в адрес действующего президента США Джо Байдена.
Накануне американский лидер споткнулся о коробку с песком и упал на церемонии вручения дипломов в Военно-воздушной академии в Колорадо. Позднее он ударился головой при выходе из вертолета после своего возвращения.
«Клянусь, я не понимаю, как люди, голосовавшие за эту умирающую марионетку, могут каждое утро смотреть на себя в зеркало. И даже несмотря на то, что их было не так много, как они утверждают, их все равно предостаточно», – написал боец.
Ранее сообщалось, что Джо Байдену пришлось прервать выступление в Белом доме из-за спортсменки женской баскетбольной команды Университета штата Луизиана, которая на сцене потеряла сознание.
Инцидент произошел во время выступления американского лидера, в котором он поздравил баскетболисток с победой в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта.