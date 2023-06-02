$80.97-0.0386.58+0.08

Боец UFC Веттори  назвал президента США Байдена "умирающей марионеткой"

Итальянский боец смешанного стиля (ММА), бывший претендент на пояс Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в среднем весе Марвин Веттори в своих соцсетях резко высказался в адрес действующего президента США Джо Байдена.

Боец UFC резко высказался в адрес Байдена
© Газета.Ru

Накануне американский лидер споткнулся о коробку с песком и упал на церемонии вручения дипломов в Военно-воздушной академии в Колорадо. Позднее он ударился головой при выходе из вертолета после своего возвращения.

«Клянусь, я не понимаю, как люди, голосовавшие за эту умирающую марионетку, могут каждое утро смотреть на себя в зеркало. И даже несмотря на то, что их было не так много, как они утверждают, их все равно предостаточно», – написал боец.

Ранее сообщалось, что Джо Байдену пришлось прервать выступление в Белом доме из-за спортсменки женской баскетбольной команды Университета штата Луизиана, которая на сцене потеряла сознание.

Инцидент произошел во время выступления американского лидера, в котором он поздравил баскетболисток с победой в чемпионате Национальной ассоциации студенческого спорта.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий