Глава AMC Fight Nights поделился мнением о братьях Емельяненко

«Выпускать Александра драться в такой форме рискованно, может закончиться неприятностями. У Ивана есть потенциал» — Гаджиев о братьях Емельяненко
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев в разговоре с «Матч ТВ» заявил, что участие Александра Емельяненко в боях в его нынешней форме является рискованной затеей, при этом он отметил перспективу младшего брата Емельяненко — Ивана.
Недавно Иван Емельяненко дебютировал в ММА. Младший из трех братьев единогласным решением судей победил представителя поп ММА Алексея Леденева.
Александр на прошлой неделе в Москве болевым приемом во втором раунде победил блогера Евгения Ершова в рамках шоу ММА.
— Выпускать Александра драться в этой форме — очень рискованно, действительно может закончиться неприятностями. Может возникнуть ситуация, по которой придется отвечать по закону, это не исключено.
Не знаю, что у Ивана было в прошлом. Если Федор на него рассчитывает, как на бойца, то эти ожидания у всех есть. Иван мог бы стать хорошим, крепким, медийным спортсменом. Он не станет звездой MMA, но может стать востребованным бойцом. У Ивана есть потенциал, — заявил Гаджиев «Матч ТВ».
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«Выпускать Александра драться в такой форме рискованно, может закончиться неприятностями. У Ивана есть потенциал» — Гаджиев о братьях Емельяненко
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