Глава AMC Fight Nights поделился мнением о братьях Емельяненко

— Выпускать Александра драться в этой форме — очень рискованно, действительно может закончиться неприятностями. Может возникнуть ситуация, по которой придется отвечать по закону, это не исключено.



Не знаю, что у Ивана было в прошлом. Если Федор на него рассчитывает, как на бойца, то эти ожидания у всех есть. Иван мог бы стать хорошим, крепким, медийным спортсменом. Он не станет звездой MMA, но может стать востребованным бойцом. У Ивана есть потенциал, — заявил Гаджиев «Матч ТВ».