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Орловский проиграл нокаутом на турнире UFC

В ночь на 4 июня в Лас-Вегасе пройдёт очередной турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 74. В рамках предварительно карда турнира gредставитель Беларуси Андрей Орловский встретился с американцем Дон'Тэйлом Мэйсом.

Орловский проиграл нокаутом на турнире UFC
© Чемпионат.com

Бой продлился два раунда и завершился победой американца нокаутом во втором раунде.

Таким образом, Орловский потерпел 22-е поражение в карьере. Также на его счету 34 победы.

Ранее россиянин Максим Гришин потерпел поражение в бою с бразильцем Филипе Линсом.

Главным событием турнира станет поединок между Каем Кара-Франсом и Амиром Альбази. Также в рамках турнира россиянин Абубакар Нурмагомедов встретится с представителем Бразилии Элизеу Залески дос Сантосом.

Основной кард:

Кай Кара-Франс vs Амир Альбази Алекс Касерес vs Даниэль Пинеда Джесси Батлер vs Джим Миллер Виктор Альтамирано vs Тим Эллиотт Карин Силва vs Кетлен Соуза Абубакар Нурмагомедов vs Элизеу дос Сантос

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