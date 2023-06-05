Федор Емельяненко рассказал о своем отношении к женским боям

«Слов нет. Ну, не мое это — женские бои. Простите, пожалуйста! Я не сторонник женских боев. Я смотрю как профессионал, мне интересен мыслительный процесс в ринге. Я стараюсь понять, что делает тот или иной боец. И переключаюсь немножко. Но смотреть женщин в любом виде единоборств — это не моё. Даже если в борьбе? Да, всё верно», — приводит слова Емельяненко Sport24.