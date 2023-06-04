$80.88-0.0987.10+0.52

Участник соревнований по ММА в Приамурье скончался после удара в голову

В Амурской области 16-летний подросток погиб от удара в голову во время спортивного поединка ММА. Об этом сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

Участник соревнований по ММА в Приамурье умер после удара в голову
© 

«Сегодня в Белогорске произошла трагедия: во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа», - написал мэр в Telegram-канале.

Инцидент произошел во время розыгрыша открытого кубка спортклуба «Родина» по смешанному боевому единоборству. Турнир проводился региональным отделением федерации ММА.

По словам мэра, были соблюдены все необходимые юридические процедуры, родители дали согласие на участие несовершеннолетнего в турнире.

Однако в положении о проведении Кубка сказано, что все спортсмены 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. Это требование соблюдено не было.

«В силу пока неясных причин, главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них», - отметил мэр.

Причину смерти подростка выясняют следственные органы.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий