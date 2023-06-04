Участник соревнований по ММА в Приамурье умер после удара в голову

В Амурской области 16-летний подросток погиб от удара в голову во время спортивного поединка ММА. Об этом сообщил мэр Белогорска Станислав Мелюков.

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«Сегодня в Белогорске произошла трагедия: во время спортивного боя получил удар в голову, а позже скончался в реанимации его 16-летний участник из Архаринского округа», - написал мэр в Telegram-канале.

Инцидент произошел во время розыгрыша открытого кубка спортклуба «Родина» по смешанному боевому единоборству. Турнир проводился региональным отделением федерации ММА.

По словам мэра, были соблюдены все необходимые юридические процедуры, родители дали согласие на участие несовершеннолетнего в турнире.

Однако в положении о проведении Кубка сказано, что все спортсмены 16-17 лет должны выступать в боксерских шлемах открытого типа. Это требование соблюдено не было.

«В силу пока неясных причин, главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них», - отметил мэр.