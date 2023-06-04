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Союз ММА России начал проверку после смерти подростка на турнире

Союз ММА России начал проверку по факту гибели 16-летнего подростка на бойцовском турнире в Белогорске Амурской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Союз ММА России начал проверку после смерти подростка на турнире
© официальный сайт Союза MMA России

«Союз ММА России уже проводит проверку и выясняет обстоятельств произошедшего», - пояснили в агенстве.

Подросток, который погиб на Открытом Кубке по ММА, родился в многодетной семье в поселке Архар, после девятого класса поступил в один из колледжей Благовещенска, сообщает «Амурская правда».

В секции зендокай будо каратэ юноша занимался в течение года, какие-либо престижные награды заработать не успел. Соответственно, на Кубок попал как новичок.

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По данным газеты, бойцы 16 и 17 лет должны были выступать на турнире в шлемах открытого типа. По неизвестным причинам, судьи разрешили подросткам выступать без них.

Правоохранительные органы ведут расследование обстоятельств инцидента.

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