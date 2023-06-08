Бразильский боец Оливейра нацелился на реванш с Махачевым

«Что касается боя против Махачева, я его не пересматривал. Там я был сам не свой. Теперь вы увидите другого Чарльза. Этот Чарльз голоден. Этого Чарльза вы хорошо знаете: он жаждет побед. Я как лев, который вышел на охоту», — поделился спортсмен.