Звезда UFC Павлович: на высоком уровне удобных соперников не бывает

«На самом деле я, конечно, хочу подраться за пояс, это моя мечта. Но смысла гонять воздух впустую нет, поэтому свяжусь со своими менеджерами. Пока от них не было никакой информации. Думаю, в ближайшее время они скажут, что и как, но, конечно, хочется подраться за пояс.



Ган неудобен для меня? Насколько я помню, все последние соперники в UFC считались для меня неудобными. Это нормально. Я думаю, что, когда ты выступаешь на высоком уровне, удобных соперников не бывает. Все ребята достаточно сложные и крепкие. Это нормальная ситуация», – приводит слова Павловича Metaratings.